Rischio epidemiologico, confronto Governo-Regioni. Toma: “superare l’Rt e la divisione in zone”

Incontro, questa mattina da remoto, tra i ministri Speranza e Gelmini e i presidenti di Regione. Al centro del confronto la discussione sulla revisione e l’aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico in vista dell’avvio della stagione turistica. Alla luce della riduzione dei contagi, della minore pressione sulle strutture ospedaliere e dello stato di avanzamento della campagna vaccinale, le Regioni chiedono il superamento dell’RT, l’abolizione della divisione in zone e la messa a punto di nuovi criteri per la gestione della nuova fase di passaggio.

«Da parte del Governo – afferma il presidente Toma – abbiamo registrato la massima disponibilità a ristudiare l’impianto di misure che, indubbiamente, fin qui ha prodotto esiti positivi, ma che è arrivato il momento di rivedere. La situazione è migliorata, ogni giorno il contesto di riferimento è in divenire e, dunque, occorre che il sistema Paese riparta. L’importante è ora porre in essere un nuovo modello di transizione che consenta di allargare gradualmente le maglie e, allo stesso tempo, continuare a monitorare la situazione lavorando sull’incidenza, attenzionando l’RT con regole diverse e valutando la pressione sugli ospedali».