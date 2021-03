Rischio contagi Covid a Toro, il sindaco: “Rispettate le regole”. Possibile screening di massa

Inutile fasciarsi la testa prima di rompersela, recita un vecchio adagio, ma essere prudenti in tempo di Covid assume un significato molto più alto rispetto ad una semplice esortazione. La notizia della positività ai tamponi antigenci (cosiddetti rapidi) di almeno 5 persone a Toro induce a qualche riflessione. Tutto è in itinere mentre si resta in attesa dell’esito dei tamponi molecolari che verranno svolti già da domani, sono in molti in paese che iniziano ad interrogarsi. La Scuola dell’Infanzia è un punto di partenza per iniziare i tracciamenti considerata la positività di alcuni bambini, fra i quali anche alcuni con sintomi.



Il sindaco di Toro, Roberto Quercio, è intenzionato a fare tutto il possibile affinché questa delicatissima fase venga completata nel più breve tempo possibile. Le premesse, anche se sono affidate a supposizioni, non lasciano presagire niente di buono.

La notizia è che nelle prossime ore, compatibilmente con la disponibilità di eseguire tamponi molecolari da parte della Asrem , saranno almeno 20 le persone che dovranno sottoporsi al test. Un primo passo fondamentale che permetterà di fotografare la situazione attuale dei contagi a Toro. Nel frattempo è lo stesso primo cittadino che rilancia l’invito a tutti i cittadini ad attenersi alle regole anti Covid onde evitare la probabilità di possibili contagi. Solo in questo modo sarà possibile rendersi conto della situazione reale. Uno screening di massa? Perché no?