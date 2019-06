Rischia di annegare, 28enne salvato da bagnini ed elisoccorso

ISERNIA

Un giovane di nazionalità marocchina di 28 anni, residente a Isernia, soccorso in mare sul litorale di San Salvo Marina. Il giovane, M.J., stamane ha rischiato di annegare. Il ragazzo si trovava in compagnia di amici; dopo una corsa sul bagnasciuga si sarebbe buttato direttamente in acqua. Da lì la congestione che avrebbe provocato il malore. Sul posto sono subito intervenuti i bagnini della Protezione civile Valtrigno, i Carabinieri ed i sanitari del 118. E’ stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il ragazzo è stato portato presso l’ospedale San Salvatore a L’Aquila e le sue condizioni sono costantemente monitorate.