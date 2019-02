Riscaldamento fuori uso, studenti al freddo: scuola chiusa domani e giovedì

TRIVENTO

Perdita improvvisa nelle tubazioni, fuori uso il riscaldamento: domani e giovedì scuola chiusa. Nella mattinata di oggi, presso la scuola media “Nicola Scarano”, si è verificato un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento, generato da una perdita improvvisa nelle tubazioni e dalla rottura di alcuni elementi della caldaia che non hanno consentito la ripartenza del sistema di riscaldamento del plesso. Sempre in giornata, l’ufficio tecnico unitamente alla ditta manutentrice ha concordato l’esecuzione di un intervento urgente allo scopo di garantire la continuità del servizio stante la stagione invernale ancora in corso. Detta manutenzione straordinaria dell’impianto termico dovrà essere eseguito nelle giornate di oggi mercoledì 6 e domani giovedì 7 febbraio 2019. Per questo motivo, la scuola resterà chiusa oggi e domani.