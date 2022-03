Riqualificazione terminal, si va verso la progettazione dei lavori

Tempi ancora lunghi prima di rivedere l’area rinnovata. Ma si avvicina un altro passo determinante dell’iter

I fondi giungono dal Dpcm del 2 novembre 2020, “Italia City Branding”, per i quali l’amministrazione comunale ha puntato forte per porre fine allo stato di degrado in cui versa il terminal bus del capoluogo, che necessita di lavori urgenti. Trentuno i capoluoghi di provincia che hanno ottenuto il finanziamento, cosicché a Campobasso – rientrato nei contributi – spetteranno circa 860mila euro, utili per rimettere a nuovo un punto nevralgico dei trasporti cittadino e regionale.

La notizia positiva è giunta in questi giorni. L’iter previsto, seppur come di consueto laborioso, presenta passi in avanti che vanno nella direzione dell’esecutività dei lavori. Due i passetti collegati. A breve sarà affidato l’incarico di progettazione definitiva-esecutiva, al quale farà seguito il cronoprogramma di rito, il tutto per pianificare gli interventi nello specifico.

Sui fondi ICB, come detto, si giocano tutte le speranze del comune di Campobasso al fine di restituire decoro al terminal. Tuttavia, viste le procedure, non si tratta di operazioni a breve termine. Qui ci si scontra con la realtà inoppugnabile. Il rischio, mai nascosto dai cittadini, è quello di dover aspettare ancora tanti mesi prima di poter vedere un’area rinnovata e tirata a lucido, ben lontana dall’attuale desolante fotografia.