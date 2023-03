Riqualificazione Terminal bus, l’affidamento dei lavori entro dicembre 2023

Lo ha annunciato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, a margine della recente apertura dell’ultimo tratto del sovrappasso pedonale aggiungendo che «il dosso in via Vico verrà rifatto a breve dalla stessa impresa che lo aveva costruito perché, da analisi e controlli da noi effettuati, è risultato irregolare»

«Ci apprestiamo a procedere, entro l’anno, con i lavori per riqualificare il Terminal Bus. I lavori sono già sono stati aggiudicati all’impresa e i progettisti, a breve, ci presenteranno il progetto esecutivo. Avvieremo così, entro dicembre, grazie anche alla solerzia della nostra struttura dei Lavori Pubblici, i lavori che rientrano nel bando PinQua vinto dalla nostra Amministrazione, riuscendo a consegnare finalmente alla città un luogo di sevizi atteso da oltre trent’anni». Lo ha annunciato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, a margine della recente inaugurazione del ramo “C” del sovrappasso tra via Vico e il Terminal Bus.

La misura in questione, ovvero il Programma per la Qualità Nell’Abitare inserito nel Pnrr cui sono stati assegnati 2,8 miliardi, di cui il 40% al Mezzogiorno, con interventi previsti in Molise per la funzionalità e la rigenerazione di aree degradate che insistono soprattutto a Campobasso e in provincia, con il potenziamento di infrastrutture e servizi di prossimità e la creazione di punti di aggregazione per favorire l’integrazione di gruppi sociali.

Inoltre, «il dosso in via Vico prima dell’imbocco della rotonda in prossimità del Terminal Bus – ha detto ancora il primo cittadino – verrà rifatto a breve dalla stessa impresa che lo aveva costruito perché, da analisi e controlli da noi effettuati, è risultato irregolare».