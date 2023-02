Riqualificazione energetica degli edifici comunali, sindaci ‘a lezione’ con gli esperti

Domani, 17 febbraio alle 10, presso la sala conferenze del GAL Molise verso il 2000, in via Monsignor Bologna, 15, si terrà un convegno con i sindaci e le amministrazioni comunali per discutere delle modalità operative per la partecipazione all’avviso pubblico C.S.E. 2022 con chiarimenti sulle imminenti novità inerenti la riqualificazione energetica degli edifici comunali, sia mediante la realizzazione di interventi di efficientamento energetico che tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile.

L’Avviso finanzia interventi da realizzare attraverso l’acquisizione di impianti fotovoltaici, impianti solari termici, impianti a pompa di calore per la climatizzazione, sistemi di relamping (sostituzione dell’illuminazione tradizionale con apparecchi di ultima generazione a basso consumo), chiusure trasparenti con infissi e sistemi di schermatura solare e generatori a combustibile gassoso, a biomassa e a condensazione. I potenziali comuni beneficiari possono proporre massimo 5 interventi su 5 diversi edifici pubblici.

Le Amministrazioni comunali possono realizzare tali interventi di efficienza energetica su edifici insistenti sul territorio nazionale, di loro proprietà ed utilizzo, su edifici a destinazione non residenziale e su fabbricati non destinati all’esercizio di attività economica.

Sono ancora disponibili oltre 150 milioni di euro di fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a valere sull’avviso finanziato dalla Commissione Europea PON Impresa e Competitività 2014 – 2020 Asse VI – REACT EU.

Il convegno sarà introdotto dal responsabile tecnico del GAL Molise Verso il 2000, Adolfo Colagiovanni, con a seguire gli interventi degli esperti Ing. Mario Gamberale e Dott. Alberto Pisanti di Absolute Energy.