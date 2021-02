Riqualificazione del territorio, Portocannone si aggiudica 1milione di euro

Un milione di euro di finanziamento per la messa in sicurezza di due strade comunali. E’ quanto ha ottenuto il Comune di Portocannone a seguito del decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. A darne comunicazione il sindaco di Portocannone, Giuseppe Caporicci. Si tratta di un finanziamento importantissimo per il Comune bassomolisano che da tempo lotta contro le difficoltà legate alle casse comunali vuote. “Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – ha affermato il primo cittadino – in data 23 febbraio 2021 – di cui sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Per il secondo anno consecutivo il Comune di Portocannone, primo nella graduatoria ministeriale, si aggiudica 1.000.000 di euro di finanziamento, su due distinte schede progettuali presentate nello scorso mese di settembre, ripartito con le seguenti modalità :

1) 644.000 euro messa in sicurezza Strada Padulo Incotte (strada Stalle Giovanotti e Xhuvënëtjelvet)

2) 356.000 euro messa in sicurezza Strada C.da Pozzo di Luca

Con questi nuovi interventi, oltre a quelli già in corso, (Strada Brigne, Strada Limite, Strada Pozzo Basso) ed a quelli in imminente programma (Via Fiume) si andranno a ripristinare e mettere in sicurezza, idrogeologica e stradale, ulteriori tratti di strade extraurbane e rurali lasciate ormai da troppi anni in stato di abbandono, il tutto senza alcun cofinanziamento dal bilancio Comunale, andandosi così a completare in pochi anni un complesso ed articolato programma di riqualificazione infrastrutturale che per il nostro territorio era assolutamente prioritario”.