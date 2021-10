Ripuliamo Pesche: bimbi armati di guanti e buste per il bene comune (video)

Una importante lezione di educazione civica per sensibilizzare i bambini della scuola Primaria e dell’Infanzia di Pesche, accompagnati dalla coordinatrice del plessoCarmela Fuschino e dalle maestre.La sindaca Maria Antenucci inaugura il suo mandato all’insegna dell’ecologia, coinvolgendo la scuola in una vera e propria lezione green: i bambini, partiti dalla scuola, sono arrivati al centro storico raccogliendo i rifiuti lungo il tragitto. Entusiasti e felici si sono armati di guanti e buste e hanno dato, nel loro piccolo, già in importante contributo al paese.