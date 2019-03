“Ripuliamo la Callora”, ancora una buona partecipazione

BOJANO

Un gruppo di cittadini di buona volontà ha organizzato una seconda giornata ecologica nella zona del torrente Callora. Anche domenica scorsa, a distanza di qualche settimana, diverse persone si sono ritrovate per poi raggiungere le strade nei pressi del torrente, dove in molti vanno a camminare o a correre. L’area in questione, infatti, è immersa nella natura, con poche auto che transitano. Ma purtroppo, essendo una zona isolata, è presa di mira anche da alcune persone poco civili che gettano rifiuti di ogni tipo.

«È stata bonificata un’altra zona della Callora, utilizzata come discarica – hanno spiegato i volontari. Non immaginavamo di imbatterci in così tanti rifiuti. Disgraziatamente abbiamo rinvenuto anche un cane morto, buttato come un sacco d’immondizia in un fosso. Una scena che fa riflettere in che luogo viviamo senza saperlo. C’è bisogno dell’intervento immediato delle autorità competenti affinché l’area venga sottoposta a video sorveglianza. Non dobbiamo abbassare la guardia e permettere che ci riempiano le campagne di rifiuti. Grazie a tutti coloro che sono venuti e hanno restituito dignità ad un posto frequentato soprattutto da gente perbene». Bisogna ricordare che a pochi chilometri di distanza, in Località Limpiilli, c’è l’isola ecologica comunale dove è possibile conferire rifiuti delle diverse tipologie.