Ripristino e restauro dell’orologio della città: lavori quasi ultimati al comune

Dopo diversi anni di cattivo funzionamento, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire sull’orologio della città, garantendone una nuova veste e il ripristino delle sue funzioni. Sono attivi da ieri i lavori presso il comune di Campobasso, per i quali si è reso necessario anche il posizionamento di alcune transenne sull’ingresso principale (come testimoniano le foto), al fine di garantire tutti i canoni di sicurezza.

Tempi ristretti per la chiusura dell’intervento. Come filtrato da Palazzo San Giorgio, infatti, già nella giornata di domani potrebbero essere ultimati lavori che riconsegneranno alla cittadinanza un orologio efficiente e sincronizzato, oltretutto rivisitato nel ‘look’. La notizia – che ha fatto capolino sui social nelle scorse ore – è stata accolta positivamente da buona parte dei cittadini, che negli ultimi anni in più di un’occasione avevano espresso rammarico per un funzionamento non impeccabile e un ‘sound’ intermittente.