Ripristino condotta idrica a Portocannone, al via i lavori

Sono iniziati nella giornata di ieri, 23 marzo, i lavori di scavo in Via Madonna Grande a Portocannone per il ripristino di una condotta idrica. L’opera in questione fa parte di un più articolato intervento finanziato con fondi Pisu (stazione appaltante Unione dei Comuni del Basso Biferno, Delibera di Giunta Unionale 67 del 2015) che prevede anche l’installazione di quattro centraline per il telecontrollo dell’acquedotto comunale. “Un ringraziamento va al Presidente dell’Unione dei Comuni ed all’intera Struttura dell Ente -ha fatto sapere il sindaco- per l’avvio dell’opera pubblica in questione, da tempo bloccata per problemi di carattere burocratico”.