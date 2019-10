Ripristinato il servizio di trasporto gratuito per i disabili

REDAZIONE TERMOLI

«Apprendiamo con vero piacere -si legge nella nota inviata dai consiglieri Comunali PD e Vota per Te- la notizia che la Gtm, con nuovo ordine di servizio, da ieri, dopo due settimane, ha ripristinato il servizio del trasporto gratuito per i disabili titolari della carta di libera circolazione. Resta comunque il disappunto e l ‘amarezza in quanto tale increscioso disservizio, a discapito delle fasce più deboli, si sarebbe potuto e dovuto evitare se la Regione Molise ed il Comune si fossero attivati tempestivamente per porre rimedio ad una problematica segnalata dalla azienda concessionaria dei trasporti gia’ dai primi di settembre, senza dover arrivare all interruzione del servizio, allo sdegno generale dei cittadini e rendere necessari i nostri interventi di denuncia e di richiesta di immediato ripristino del servizio di trasporto gratuito per i disabili».