L’amministrazione comunale ringrazia la Misericordia per aver ripristinato la tenda allestita davanti al San Timoteo ed utilizzata come pre-triage. Sul posto sono stati inviati alcuni operai del Comune che si sono messi subito al lavoro con i volontari della Confraternita consentendo così ai sanitari di riprendere l’attività di screening prima dell’ingresso in ospedale.

