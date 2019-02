Ripresi i lavori in via Gazzani, abbattimento quasi ultimato

Lavori in corso Indietro 1 di 6 Avanti

Sono ripresi alle 7 di stamane i lavori di demolizione dell’ex capannone Enel di via Gazzani a Campobasso da parte della ditta Di Biase, proprietaria dello stabile. I tempi previsti per completare l’opera di abbattimento sono stimati in circa 3 giorni. Poi occorrerà altro tempo per la bonifica dell’area: in 5-6 giorni i lavori dovrebbero terminare e la circolazione in città potrà tornare alla normalità.