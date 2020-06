Ripresa attività degli ambulatori specialistici, la perplessità del ‘Sumai’

Il Sumai Molise (Sindacato Unico Medici Specialisti Ambulatoriali) esprime non poche perplessita’ sulla situazione di confusione venutasi a creare a seguito di comunicati della Asrem, trasmessi dai mass media, sulla riapertura di tutte le attivita’ programmate a partire dal 1 giugno e dal succedersi di disposizioni di rinvio della ripresa della piena attivita’ degli ambulatori specialistici che hanno creato aspettative nei pazienti ed incertezze negli operatori sanitari (specialisti, medici di medicina generale,infermieri e cup-centro unico di prenotazione).

Avendo piu’ volte dichiarato disponibilita’ alla condivisione di soluzioni, anche per il recupero delle prestazioni sospese, per garantire ai pazienti ed agli operatori di lavorare in sicurezza, il Sumai prende atto che finalmente tutto e’ pronto e che mercoledi’ 3 giugno si riparte con le attivita’ programmate.

Resta ancora da definire qualche piccolo dettaglio, quale la fornitura dei dpi (dispositivi protezione individuali) che dovrebbero essere distribuiti all’alba di mercoledi’, la formazione del personale che potrebbe essere fatta in concomintanza con la festa della repubblica, l’effettuazione dei tamponi, per i quali pero’ ci si sta organizzando.

Intanto facciamo gli scongiuri che quando arriveranno le risposte, i risultati dei tamponi siano negativi, e che l’ansia da prestazione dei nostri dirigenti non si traduca in una frustrante debacle e che per una volta con responsabile riferimento al ritrovato spirito italico si possa dire “armiamoci e ri-partiamo”, accomunati da un insolito destino in questa estate che tarda ad arrivare.