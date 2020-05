Riprendono i lavori di messa in sicurezza delle strade della Provincia

La Provincia di Campobasso riprende le proprie attività di manutenzione sul territorio di competenza. I Lavori riguardano la cura del verde e la messa in sicurezza di alcune arterie stradali.

Già da qualche giorno è stato attivato lo sfalcio erba sulle strade con il personale di esercizio, e lunedì si procederà alla consegna dei lavori di rifacimento dei giunti sulla SP 148 (importo del finanziamento € 30.000,00), e di rifacimento della pavimentazione e relativa segnaletica sulla Fondovalle Sinarca da Termoli a Montecilfone (importo del finanziamento € 600.000,00).

I lavori di “Messa in sicurezza e adeguamento delle SS.PP. n. 37, n. 110 e n. 113. – Lavori secondari – annualità 2019”. – sono stati aggiudicati in via definitiva con determinazione dirigenziale al Consorzio Ciro Menotti Soc. Coop. P.A. di Ferrara, prevedono il rifacimento della pavimentazione e la segnaletica lungo l’intera asta viaria e, nel contempo, saranno manutenute anche le pertinenze e rifatto un ponticello in prossimità dell’abitato di Montecilfone. L’intervento di fatto costituisce il completamento dell’ammodernamento della SP 37 ultimata lo scorso anno.

I lavori di messa in sicurezza dei Giunti sulla S.P n° 148, affidati all’impresa TESIS S.r.l. di Gildone, prevedono invece il rifacimento di alcuni giunti ammalorati. In base all’ordinanza n°12 del 7 maggio scorso, i lavori comporteranno inevitabilmente disagi agli utenti in transito sulla SP 148, in quanto per dare esecuzione agli stessi sarà istituito il senso unico alternato governato da impianto semaforico sulla S.P. n° 148, in agro del comune di Rotello, tra il Km 9+400 e 10+200 – dalle ore 08.00 del giorno 11.05.2020 e fino alle ore 18.00 del giorno 31.05.2020