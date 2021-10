Riposi del personale del Tpl molisano, la replica all’assessore Pallante

Riceviamo e pubblichiamo una nota della Faisa Cisal Molise in replica all’assessore ai Trasporti, Pallante.

La replica dell’assessore ai trasporti, purtroppo, conferma le nostre perplessità sull’attuale gestione del TPL molisano. Infatti, la questione centrale posta all’attenzione pubblica, cioè il riposo degli autisti in base al reg. CE 561/06, non è stata nemmeno sfiorata. Sono state menzionate genericamente alcune cause senza entrarne nemmeno nel merito, e sono stati citati invece alcuni provvedimenti che secondo l’assessore premierebbero il suo operato. In questi casi la politica, quando non vuole dare risposte esaurienti e concrete, preferisce, come si suol dire, “menare il can per l’aia”.

Noi crediamo che l’assessore debba essere supportato, nelle sue decisioni, da una struttura in grado di discernere fra una sentenza, che coinvolge altri protagonisti e che non è entrata nel merito dell’applicazione del Reg. CE 561/06, da quello che prevede effettivamente il regolamento stesso. Se ne è avvalso?

Se lo avesse fatto, probabilmente non avrebbe espresso quel parere. Infatti, il regolamento riporta espressamente che “Il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un’interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato (art.4, punto q)”. Questo vuol dire che, contrariamente a quanto sostenuto da alcune ditte, le frequenti soste e fermate non incidono sull’applicabilità del Regolamento Europeo e, per completezza, l’interruzione non è la fermata, ma quella prevista dal punto d) del medesimo articolo. Inoltre, la violazione di una normativa di sicurezza aumenta il grado di rischiosità del TPL (utenti ed autisti) e, nel caso di specie, la riduzione dei riposi potrebbe essere un indice di sfruttamento dei dipendenti (art.603 bis, c. 3, c.p.), oltre a creare una ingiustificata riduzione della forza lavoro. Pertanto noi non tiriamo per la giacca nessuno, aspireremmo che, invece, si faccia rispettare la legge, perché questo è un compito obbligatorio.

Per quanto concerne gli altri argomenti, specifichiamo che:

 Le numerose riunioni citate riguardavano soprattutto l’emergenza covid-19, e si sono sempre concluse

con un nulla di fatto (in definitiva, ci è stato concesso solo un po’di tempo, giusto il momento per un ascolto). Le molteplici segnalazioni delle OO.SS. sull’elusione delle norme anti pandemia non hanno prodotto alcuna conseguenza e le richieste sindacali, che avrebbero riequilibrato i rapporti in essere fra Regione, aziende e OO.SS., per cui si era dichiarato anche lo sciopero politico, non sono mai state accolte. Lo sciopero è cessato sulla sola promessa dell’intervento diretto della Regione, in base al codice degli appalti, per il pagamento delle retribuzioni in luogo delle ditte inadempienti, promessa mai mantenuta, per cui i lavoratori sono stati costretti a continuare sulla strada dei decreti ingiuntivi

per ricevere gli stipendi. Fra l’altro, viste le “numerose riunione fatte” non si comprende perché non

siamo stati convocati;