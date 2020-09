“Ripartire dal lavoro”, mobilitazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil

In Molise la manifestazione si terrà a Isernia

“Ripartire dal Lavoro”, con queste parole prosegue la mobilitazione di Cgil, Cisl e Uil, dopo “La notte del Lavoro” del 29 luglio scorso. «Le tre confederazioni – si legge in una nota a firma di Boccardo, Notaro e De Socio – hanno organizzato per il 18 settembre una giornata di mobilitazione nazionale con iniziative regionali per rilanciare il protagonismo sociale e rappresentativo del sindacato confederale, avanzare proposte e partecipare attivamente alla costruzione del futuro del Paese. Elemento centrale della ripartenza deve essere, appunto, il lavoro. I temi che saranno affrontati sono molteplici: proroga degli ammortizzatori sociali e le vertenze aperte; la riforma fiscale e la lotta all’evasione; il rinnovo dei contratti nazionali pubblici e privati che riguarda oltre dieci milioni di lavoratori; il diritto all’istruzione e ad una scuola sicura; sanità pubblica, sicurezza sul lavoro, conoscenza e cultura; investimenti, politiche industriali, digitalizzazione, lavoro stabile e sostenibile, mezzogiorno; legge per la non autosufficienza, previdenza e inclusione sociale. CGIL,CISL e UIL chiederanno con forza al governo un impegno concreto e un’ampia condivisione rispetto alla necessità di operare scelte in grado di cogliere le opportunità che le risorse europee, Recovery Fund e lo stesso MES, sarebbero in grado di realizzare. Le forze sindacali Confederali invitano alla mobilitazione del 18 settembre, per ripartire dal lavoro, dalla dignità del lavoro, dal buon lavoro, in cui si opera in sicurezza e in cui si rinnovano i contratti sia pubblici sia privati, condizione indispensabile per dare valore e dignità alle persone. In Molise la manifestazione si terrà a ISERNIA, città scelta come luogo simbolo per rilanciare la VERTENZA MOLISE nel momento in cui è necessario alzare l’attenzione su vecchie e nuove crisi acuite dall’emergenza pandemica e nella fase in cui incombe la necessità di recuperare anche tutte le opportunità legate alla programmazione regionale e all’area di crisi industriale complessa. Nello specifico, per l’area di crisi complessa, diventa prioritario e urgente il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali ad essa collegati per la soluzione delle vertenze».