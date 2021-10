“Ripartiamo”, tutto pronto per la giornata nazionale delle persone con Sindrome di Down

A Campobasso in piazza Municipio a partire dalle ore 10

Domenica 10 ottobre si rinnova l’ormai tradizionale appuntamento con l’evento che, nel celebrare le persone con Sindrome di Down, vuole attirare l’attenzione di opinione pubblica, media e interlocutori istituzionali sulle reali capacità e le esigenze delle persone con questa sindrome e delle loro famiglie. Come sempre le sezioni AIPD sparse in Italia si impegneranno per diffondere un messaggio di positività e fiducia nel futuro. Nei banchetti in piazza e negli eventi organizzati in occasione di questa giornata verranno offerte al pubblico anche le tradizionali tavolette di cioccolato AIPD. Il tema di quest’anno è “Ripartiamo!”, rappresentato efficacemente dall’immagine di due giovani con sindrome di Down che, mano nella mano, sono pronti a partire insieme, nonostante le frecce che vanno nella direzione opposta. Domenica 10 ottobre quindi vi aspettiamo nelle piazze delle città italiane dove le nostre sedi locali saranno presenti con i banchetti per conoscere nuovi amici e offrire le tavolette di cioccolata fondente biologica. A Campobasso ci troverete in piazza Municipio a partire dalle ore 10,00 («… e se non potrai passare, puoi visitarci nella Sede di Via Montegrappa 31 a Campobasso»).