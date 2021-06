«Ripartiamo insieme», a Bari anche una delegazione della Cisl Molise

«Dall’alba di questa mattina, sabato 26 giugno 2021, una delegazione della CISL del Molise è in viaggio per partecipare alla manifestazione nazionale «Ripartiamo, insieme» a Bari. L’obiettivo primario della mobilitazione nazionale che toccherà anche Firenze e Toè la proroga della moratoria sui licenziamenti almeno fino al 31 ottobre, la riforma concomitante degli ammortizzatori sociali e nuove politiche attive per il lavoro. È necessario ribadire – afferma Antonio D’Alessandro – con fermezza i contenuti della piattaforma unitaria su: lavoro, occupazione, coesione, sviluppo, fisco, pensioni, non autosufficienza, rinnovo dei contratti pubblici e privati, riforma pubblica amministrazione e scuola, della cultura e del turismo. È fondamentale – continua Antonio D’Alessandro – che ci sia da parte delle istituzioni la volontà ascoltare e coinvolgere i rappresentanti dei lavoratori, a tutti i livelli, per fare in modo che le risorse del Pnrr possano concretamente creare una stabile connessione».