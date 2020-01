Riparte l’Eccellenza con la rincorsa alla capolista Vairano

Intanto si preannunciano novità in diverse squadre dopo il “mercato” invernale

Passate le feste e digeriti zampone, lenticchie, panettone, spumante e tant’altro, e dopo che il 2019 si era chiuso con Tre Pini e Acli CB & Campodipietra classificatisi per la finale di Coppa che si disputerà nel prossimo mese di febbraio, dopo tutto questo riparte l’eccellenza molisano/campana di calcio con la rincorsa alla capolista casertana del Vairano, imbattuta nell’intero girone d’andata e solitaria in vetta a quota 39, da parte dei team molisani guidati dal Venafro. Riprende quindi la lotta tra le squadre del Casertano e quelle delle due province molisane, sfida che da quanto sin qui visto dovrebbe protrarsi sino al termine della stagione rendendo oltremodo interessante il campionato in corsa. Ed allora vediamo innanzitutto la classifica del girone dopo il girone d’andata: in testa appunto il Vairano a quota 39, alle sue spalle Venafro (36), Tre Pini (35), Acli CB & Campodipietra (29) e Roccasicura (28), ossia le quattro squadre al momento in corsa per i play/off. Seguono Alto Casertano (27), Guiglionesi (25), Isernia e Sesto Campano (23), Baranello (18) e Gambatesa (15). Poi ancora Termoli (14), Boiano (13), Pietramontecorvino (12), Campobasso 1919 (3) che lottano per i play/out e chiude Aliphae ancora a zero punti dopo quindici partite! Sabato e domenica prossimi prima giornata di ritorno coi seguenti abbinamenti: Venafro/Aliphae (andata 9 a 0), Vairano/Baranello (3/0), Guglionesi/Campobasso 1919 (2/0), Isernia/Sesto Campano (3/1), Gambatesa/Tre Pini (0/1), Termoli /Alto Casertano (3/1), Pietramontecorvino/Boiano (0/0) e Acli CB & Campodipietra/Roccasicura (0/4). Intanto da segnalare che diverse società, vista la classifica e le nuove aspirazioni, stanno provvedendo a rinforzarsi nel “mercato” invernale, per cui da qui in avanti potrebbero esserci grosse novità sia negli organici tecnici che nei risultati, aumentando ulteriormente l’interesse della stagione in corsa.

Tonino Atella