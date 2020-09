Riparte la scuola in Molise tra assembramenti e selfie, ma la fiducia è necessaria: forza ragazzi! (IL REPORTAGE)

E’ partito ufficialmente questa mattina, lunedì 14 settembre, l’anno scolastico più difficile degli ultimi anni per tutti gli alunni. Noi abbiamo portato le nostre telecamere in alcuni istituti scolastici di Campobasso, Isernia e Termoli. Registrando principalmente due cose: la voglia dei ragazzi di tornare in aula e le difficoltà nel rispetto delle regole che inevitabilmente ci sono state. Difficile mantenere il distanziamento e in molte scuole, all’ingresso, si sono registrati assembramenti importanti. Qualche selfie, inopportuno, poteva essere evitato.

All’interno, invece, docenti e personale Ata hanno lavorato nel migliore dei modi, predisponendo il necessario per il rispetto dei protocolli e per fare in modo che tutta possa andare nel migliori dei modi.

Siamo certi anche che i genitori, soprattutto dei più piccoli, contribuiranno in questa battaglia dando il giusto esempio. E nei più grandi riponiamo fiducia. La scuola è ripartita, forza ragazzi!

