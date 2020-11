Riparte la rubrica per le aziende che fanno asporto e domicilio, il Quotidiano scende nuovamente in campo

Il Quotidiano del Molise scende nuovamente in campo in questo momento di grande difficoltà per sostenere aziende e commercianti molisani alle prese con le limitazioni dei recenti Dpcm. Per tali ragioni riattiviamo la rubrica dove è possibile trovare tutte le informazioni utili per le attività che effettuano servizio da asporto e consegne a domicilio.

Durante il lockdown il nostro servizio è stato molto apprezzato sia dai cittadini, che hanno potuto trovare facilmente informazioni importanti, sia dalle aziende: oltre 300 hanno aderito alla nostra iniziativa.

Per le attività che vogliono aderire alla nuova rubrica è possibile contattare il seguente recapito telefonico: 0874/484623 oppure scrivere a comemrciale@quotidianomolise.it