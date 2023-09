Riparte la pneumologia ad Agnone, a rischio emodinamica a Isernia?

Spuntano i nomi dei papabili per la carica di direttori sanitario e amministrativo di Asrem: ecco i papabili

La sanità molisana, come noto, è costantemente in grande in difficoltà e sempre più spesso bisogna trovare degli “escamotage” per sopperire a carenze ataviche e a tagli imposti dal piano di rientro. E così di tanto in tanto arriva anche qualche buona notizia, come il potenziamento di due unità con un semplice spostamento di strumentazioni.

Ad Agnone parte la pneumologia grazie all’arrivo della cabina pletismografica (foto), mentre a Isernia viene potenziata la medicina dello sport. «Abbiamo spostato la cabina pletismografica – ha commentato ai nostri microfoni il commissario Marco Bonamico – ad Agnone. Era a Campobasso inutilizzata, mentre al Caracciolo c’è una pneumologa molto brava che non poteva operare senza i mezzi necessari. Da lì, invece, abbiamo tolto la strumentazione utile alla medicina dello sport e l’abbiamo spostata ad Isernia. In modo tale da potenziare la postazione del dottor Guerra e smaltire così le liste d’attesa nella medicina dello sport».

Dunque con due semplici spostamenti di strumentazioni è stata resa pienamente funzionale la pneumologia di Agnone e potenziata la medicina dello sport di Isernia.

La struttura commissariale, intanto, sta focalizzando l’attenzione anche sulle emodinamiche. Sembrerebbe a rischio quella di Isernia, ma su questo aspetto focalizzeremo l’attenzione nella prossima intervista con il commissario Bonamico che per ora si è limitato ad un breve commento: «Stiamo cercando di reperire personale, dovrebbero arrivare i cardiologi e ci auguriamo di scongiurare chiusure o ridimensionamenti».

Restando in tema di sanità, circolano con insistenza i nomi di quelli che potrebbero essere i nuovi direttori sanitario e amministrativo dell’Asrem. La cui nomina spetterà al neo dg Giovanni Di Santo. Secondo indiscrezioni potrebbe tornare ad occupare la casella di direttore amministrativo Antonio Forciniti, già in quel ruolo dal 2016 al 2019, sotto il governo Frattura e nominato dall’ex dg Sosto. Dunque per l’ex capitano dei Nas sarebbe un ritorno dopo la fine dell’esperienza sotto l’esecutivo Toma.

Per la casella di direttore sanitario in pole ci sarebbe la dottoressa Paola Sabatini, infettivologa e già al lavoro in direzione Asrem, che ha guidato la struttura “Unità Qualità e Governance Clinica”, dirigente medico e responsabile anche del settore Aids. Più di recente la Sabatini, sorella di Stefano, nominato da poco al vertice di Molise Acque, ha fatto parte del gruppo di lavoro per la verifica e il monitoraggio degli adempimenti Lea per Asrem. Quest’ultima dovrebbe giocarsela con Bruno Carabellese. mdi