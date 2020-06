Riparte la piscina: «E’ uno dei luoghi più sicuri». Ecco cosa cambia

La piscina comunale di Termoli, in via Asia, è finalmente tornata in attività con le due associazioni che la gestiscono, la Hydro Sport e la H2O Sport. Teoricamente l’allenamento fuori dalla vasca non si è mai interrotto grazie alla volontà degli istruttori di seguire i ragazzi attraverso delle video lezioni durante il periodo di lockdown per via del Covid-19. Ma praticamente le porte della piscina si sono riaperte mercoledì 3 giugno. Una riapertura in piena sicurezza che abbiamo documentato attraverso un reportage video con tutte le indicazioni da seguire. Dal controllo della temperatura corporea all’ingresso fino all’ingresso in piscina con la mascherina. “Probabilmente la piscina è davvero uno dei luoghi più sicuri -ci hanno spiegato ai microfoni- C’è il cloro sia nell’acqua, per disinfettarla da eventuali batteri e virus, sia in aria, grazie all’evaporazione dell’acqua arricchita di cloro. E’ importante che passi il messaggio che le piscine, quindi, se gestite rispettando tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente sono un luogo sicuro”.