Riparte il campionato del Campobasso: nella sfida con il Notaresco è in palio la vetta della classifica

Cinquanta giorni dopo l’ultima uscita ufficiale, il Campobasso riassapora il gusto di una vigilia di campionato. L’ultima volta, contro il Matese, fu un monologo a senso unico condito da quattro gol dei principali tenori: era il 25 ottobre, sotto gli applausi convinti del Romagnoli, ridotto per l’occasione ai soli abbonati. Lo spazio dedicato ai ricordi, però, deve obbligatoriamente concludersi qui, perchè la ripresa (e che ripresa!) mette subito il Lupo in una condizione di massima allerta con la visita del Notaresco, una delle rivali principali dello scorso anno e del primo scorcio del torneo 20/21.

Gli abruzzesi viaggiano a ritmo serrato, tanto da strappare il primato (in coabitazione con la Recanatese) ad un Campobasso costretto a guardare sofferente – e con una gara in meno – nel mese e mezzo abbondante di pausa forzata. In vetrina, l’attuale capolista mette sicuramente il duo d’attacco Banegas-Dos Santos, tre gol a testa fin qui, ma anche un collettivo rodato, che si è messo in testa il proposito di recitare un ruolo da guastafeste anche nell’anno corrente.

La forza del collettivo e la profondità della rosa. Contrastare la minaccia Notaresco rimettendo in chiaro le cose in classifica: l’obiettivo dei ragazzi di Cudini, in campo domani dalle 14,30 nel deserto Romagnoli, è come detto acclarato. Il mister sa di poter contare su un undici titolare che da’ ampie garanzie, pur partendo dal concetto che le tante gare ravvicinate di dicembre renderanno necessarie rotazioni e l’ausilio di tutte le risorse della rosa. Proprio su questo fronte, la rifinitura ha dato ulteriori spunti positivi: gli acciacchi infrasettimanali sembrano smaltiti. Dopo Tenkorang e Corda, anche Sforzini ha ripreso a pieno regime. Il centravanti ex Palermo si è allenato con il gruppo e sarà convocato. Una carta jolly in più per Cudini, magari da spendere a gara in corso. le.lo.