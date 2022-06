Riparte da Termoli il tour italiano dei distretti Campari Soda￼

Sabato 18 giugno l’iconico brand di aperitivi inaugurerà nella città molisana la prima tappa del tour che vede protagoniste una serie di spettacolari installazioni diffuse per le vie della città molisana

Prende il via sabato 18 giugno a Termoli (CB) il tour italiano dei Distretti #SenzaEtichette di Campari Soda. Questo esclusivo punto di incontro – realizzato in collaborazione con il Comune di Termoli – prevedrà un percorso a cielo aperto per le vie della cittadina, che ospiteranno installazioni di arredo urbano ispirate all’iconica forma della bottiglietta disegnata da Depero.

Contestualmente, nell’ambito di un’esperienza unica di design itinerante, 14 noti locali della zona offriranno ai propri visitatori un aperitivo #SenzaEtichette in pieno stile Campari Soda. Sarà inoltre possibile realizzare una fantastica gift personalizzata scansionando il QR code presente sul sottobicchiere. Con quest’ultimo, basterà recarsi alle postazioni biciclette targate Campari Soda per stampare e ricevere la propria foto.



Le opere esposte (#SenzaEtichette, #SenzaFormalità, #SenzaFretta, #SenzaAppuntamento e #SenzaPosa) evidenzieranno lo spirito del brand – reinterpretando l’iconica bottiglietta – e saranno dotate di un’illuminazione davvero particolare, oltre a consentire ai visitatori di interagire direttamente con esse. In particolare, la nuovissima #SenzaPosa, sarà una stanza immersiva che permetterà ai visitatori di entrare nel mondo unconventional di Campari Soda e realizzare una foto personalizzata.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fortificare ulteriormente il legame tra Campari Soda e il mondo del design, nato nel 1932. In quell’anno, infatti, Davide Campari – imprenditore illuminato e grande appassionato di arte – creò il primo aperitivo monodose della storia e chiese a Fortunato Depero di disegnare l’inconfondibile bottiglia a forma di calice rovesciato da 9,8 cl. Campari Soda è quindi da oltre ottant’anni simbolo di autenticità e di vicinanza autentica, priva di maschere e convenzioni sociali per legarsi ad altri individui che condividono uguali valori, sempre #SenzaEtichette.

Qui l’elenco completo dei locali del Distretto #SenzaEtichette di Campari Soda a Termoli: