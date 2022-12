Riparte a Scapoli il presepe vivente nei vicoli del centro storico

Dopo due anni di stop, riparte a Scapoli l’edizione del presepe vivente nei vicoli del centro storico, una rappresentazione che vede coinvolti persone di tutte le età, una ripartenza nel miglior modo possibile con una squadra organizzativa che si è data in 4 per l organizzazione di tutto, il loro impegno e stato fondamentale per permettere la realizzazione di tutto ciò. Appuntamento dalle 20 del 29 dicembre per vivere insieme la nascita di Gesù.