Riparazione condotta Acquedotto Basso Molise Liscione, sospeso flusso idrico

A causa di lavori di riparazione della condotta idrica dell’Acquedotto Basso Molise Liscione nel tratto partitore in pressione Ss 87- partitore in pressione Ururi, Molise acque ha comunicato che sarà sospeso il flusso idrico per la giornata di oggi, venerdì 4 settembre. Si raccomanda pertanto di utilizzare l’acqua soltanto per gli usi domestici di prima necessità. Il ripristino é previsto entro la stessa serata di oggi 4 settembre.