Ripalimosani, terzo e ultimo intervento alla scuola per l’adeguamento sismico

Dopo mesi di lezioni online forse finalmente i bambini e i ragazzi dell’Istituto comprensivo di Ripalimosani torneranno come tutti a sedersi nei loro banchi. E lo faranno nelle aule dell’edificio sottoposto ancora una volta a lavori di adeguamento sismico. Anche se le opere da settembre non interesseranno le zone destinate alla didattica, né tantomeno quelle dei servizi.

I lavori nella scuola di Ripalimosani hanno preso il all’inizio del 2020. Si tratta del terzo ed ultimo intervento di adeguamento sismico, una successione determinata chiaramente dalla disponibilità dei fondi. Tre tranche che hanno toccato l’edificio in tutte le arre e in tutte le strutture: un primo appalto da 700mila euro nel 2009 sui solai; un secondo da 250mila nel 2015 sulle strutture portanti, il terzo, quello in corso, il più consistente. L’investimento è infatti pari a 1milione e 200mila euro e riguarda ulteriori opere di adeguamento sismico a solai, murature portanti, vano ascensore, interrato, fondazioni, scala.

Il termine è previsto da cronoprogramma per l’agosto del 2021, con la speranza di fare prima. Questo significa che si lavorerà tutto il prossimo anno scolastico.

“Dopo il lock down la ditta ha ripreso a lavorare quando la legge gliel’ha permesso – spiega il sindaco Marco Giampaolo – Ed essendo chiusa la scuola ha potuto agire più liberamente in alcune aree della struttura. Ma in ogni caso secondo i piani di lavoro non si sarebbero verificati grandi disagi per la didattica, per la quale si sarebbe verificato al massimo qualche spostamento di aula. Da settembre le zone di attività scolastica e dei relativi servizi non saranno più interessate, quindi, Covid permettendo, non ci saranno intoppi”.

Con questo terzo intervento la scuola “Dante Alighieri” di Ripalimosani è stata adeguata sismicamente e risponde ai parametri richiesti dalla legge. “Quelli portati a termine sono lavori onerosi e lunghi – conclude il primo cittadino – ma essenziali soprattutto nella nostra regione che presenta elevati livelli di rischio. La sicurezza e il benessere dei nostri bambini è sempre stata e resta uno dei pilastri della nostra amministrazione comunale. Aver terminato oggi questo percorso di civiltà ci rende ancora più fieri di essere Ripesi”.