Ripalimosani, opere pubbliche e nuovo look al paese

Sono iniziati il 15 dicembre e sono tuttora in corso i lavori di recupero e ripristino dell’ingresso di Ripalimosani, lato Ingotte. Si tratta di una serie di opere inerenti rifacimento muretto, arredo urbano, spazi verdi, scritte artistiche, murales artistici e sostituzione delle piante arboree.

Realizzate tutte con fondi propri comunali, le opere non si limiteranno al centro del paese, ma si estenderanno anche alle nuove lottizzazioni con il rifacimento del parchetto di Largo Giovanni Paolo II “a misura di bambino” e la messa a nuovo di Viale Unità d’Italia (tratto davanti a Me.Ca Poce).

“Non solo opere strutturali – ha spiegato il sindaco Giampaolo – Abbiamo portato l’illuminazione pubblica in zone lontano dal centro abitato e continueremo a farlo anche in futuro con fondi ministeriali. Abbiamo preso l’impegno di ridare un volto nuovo al paese: con oculatezza, programmazione e capacità gestionale/amministrativa piano piano cercheremo di realizzare tutto quanto programmato. In attesa dei CIS, di cui il primo sarà l’intervento alle Quercigliole”.