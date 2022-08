Ripalimosani, nel ‘paese dei funai’ il murale di benvenuto realizzato tutto a pennello

Nuovo allestimento di benvenuto a Ripalimosani per chi giunge dalla fondovalle Ingotte. Fatta la rampa, dopo la curva a destra ecco il murale appena realizzato, tutto a pennello, da Martina Marrone e Franco Muccino. L’opera abbellisce la zona a valle del paese, è stata realizzata con tecnica al quarzo e pastelli ad olio poi rifinita da verniciatura protettiva: un mese e mezzo di lavoro per portarla a termine.

Il soggetto è frutto di un’accurata ricerca nella storia locale e nella tradizione ed è dedicato ad un mestiere che diede grande notorietà a Ripalimosani per buona parte del ‘900: il funaio, il manifattore di cordami.

“Il murale rappresenta il processo di realizzazione delle funi – spiega Martina Marrone – È il racconto di un menestrello mandolinista che si apre con un sipario di canapa: il raccolto, il macero, il trasporto nelle nostre campagne, la lavorazione, fino ad arrivare nell’orto dei funai, l’enorme area al centro del paese in cui si concentravano quasi tutti gli artigiani. Interessante nell’opera è vedere i vari attrezzi rappresentati nella scena, un estremo realismo in un paesaggio completamente metafisico…”.

Un altro tassello nella valorizzazione dell’are a a valle del paese, il Morgione, dove è stato appena realizzato un piccolo parco con verde e panchine. A sigillare il valore della lavorazione delle funi a Ripalimosani l’installazione, proprio in quest’area ricreativa, di una struttura con due fogli in carta di canapa.

“Tradizione, capacità creativa e pittorica dei nostri concittadini, riqualificazione e senso di appartenenza sono i parametri che abbiamo voluto tenere insieme – spiega il sindaco Marco Giampaolo che come Comune ha promosso i lavori – La strada maestra da seguire è quella della cooperazione tra capacità e competenze, da trovare prima di tutto all’interno del nostro patrimonio culturale, tra le persone che questo paese lo amano e che desiderano fortemente, come noi dell’amministrazione, di vederlo sempre più bello e vitale”.

Tra le aree verdi del territorio nel murale spicca la collina delle Quercigliole, nota per la storica corsa dei cavalli, il Palio delle Quercigliole, di venerdì prossimo 12 agosto. Sarà grande festa a Ripa, già dal giorno 11.

Per chi vorrà conoscere invece l’antico mestiere del funaio l’appuntamento da non perdere è per lunedì sera, 8 agosto, nel caratteristico belvedere sotto la piazza: ricordi, immagini e documenti inediti, musica dal vivo e dibattito con il regista Gianni Manusacchio e Antonella Iammarino, che sul tema ha scritto un libro.