Ripalimosani, lavori di sistemazione al cimitero

RIPALIMOSANI

Nonostante i capricci del tempo, con l’arrivo della primavera il Comune di Ripalimosani ha dato il via ad una serie di lavori di sistemazione al cimitero sito sul colle che domina il paese.

Sono stati rifatti i percorsi perimetrali in ghiaia della pianta principale e sono state rimosse sullo stesso percorso le barriere architettoniche. Lo stesso intervento riguarda i principali accessi ai colombari, le strutture che ospitano i loculi. Il progetto ha visto anche la sistemazione della zona d’ingresso attraverso la realizzazione di nuove rampe di larghezza superiore a 120 cm per garantire il passaggio di piccoli mezzi di locomozione o di strumenti volti allo sgombero della neve. Sempre all’ingresso è stato restaurato il ‘podio’ che ospita una statua, la copia della Pietà di Michelangelo, accanto al quale è stato previsto uno slargo con una panchina rivestita in pietra.

L’impianto di illuminazione è stato completamente messo a nuovo con luci a led, sia nella parte interna sia in quella esterna al cimitero. E in tutto il perimetro della struttura, permettendo così l’accesso illuminato anche verso le nuove cappelle. I lavori, ancora in corso, dovrebbero terminare entro fine mese.