Ripalimosani, l’ampliamento della rete del metano è una realtà: via ai lavori

L’Amministrazione comunale di Ripalimosani ha dato il via ai lavori per l’estensione della rete dell’impianto di distribuzione del metano sul territorio. Una decisione presa per servire alcune zone urbanizzate del paese, ma non ancora metanizzate. Su invito del Comune Molise Gestioni S.r.l., che sul luogo è concessionaria del servizio di distribuzione, si è resa disponibile a valutare gli investimenti necessari provvedendo a redigere un progetto, approvato quindi dal Consiglio comunale il 29 maggio scorso. L’intervento prevede la realizzazione di un impianto di lunghezza complessiva pari a circa 7.100 m, che verrà eseguito a totale cura e spese di Molise Gestioni, senza quindi alcuna spesa per l’Ente. I lavori sono partiti già da qualche settimana e salvo imprevisti dovrebbero terminare tra circa 5 mesi. L’estensione della rete del gas riguarda via Gennaro Petti (C.da Serecchie), via Colle Matteo e le contrade Selva, Colle Leone, Fonte Longo, Iontapede, Colle Infante e Pesco Farese. “Convinti che il servizio sia importantissimo per le nostre contrade e determinati a realizzarlo, abbiamo dato vita insieme a Molise Gestioni una lunga e non semplice contrattazione – ha spiegato il sindaco Marco Giampaolo – Un dialogo più che costruttivo, che abbiamo avviato nella precedente amministrazione guidata da Michele Di Bartolomeo, in cui entrambe le parti hanno dimostrato il reale interesse a fornire il servizio alla popolazione che risiede in quelle zone. Non posso che esprimere tutta la mia soddisfazione e, come ente pubblico, ringraziare Molise Gestioni per la collaborazione”.