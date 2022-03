Ripalimosani, ecco le panchine letterarie per leggere e rilassarsi

Soddisfatto il sindaco, Marco Giampaolo: “Stiamo cercando man mano di dare un volto nuovo e accogliente al paese”

Avvicinare cittadini di ogni età, turisti che vanno in giro per scoprire mete e riposarsi, alla letteratura e poi alla lettura su vere panchine su cui sedersi ispirate ai grandi della storia letteraria, dai romanzi d’amore a quelli d’avventura, passando per i gialli, la filosofia e la letteratura per l’infanzia. Le panchine letterarie sono arrivate e posate in opera a Ripalimosani, come ha confermato il sindaco, Marco Giampaolo, dal suo profilo social ufficiale, aggiungendo che “a breve provvederemo anche ad abbellire le location destinatarie della loro posa in opera”.

Nonostante le enormi difficoltà che stanno incontrando tutti i Comuni, soprattutto quest’anno, per le bollette letteralmente fuori controllo, “stiamo cercando man mano di dare un volto nuovo e accogliente al paese. Ovviamente tutto ciò che viene fatto – ha concluso il primo cittadino – lo si fa per la comunità e come tale questa è chiamata a responsabilizzarsi sulla tutela del patrimonio pubblico”.