Ripalimosani, al Castello sfilano la bellezza e la forza delle donne insieme agli uomini

Lunedì la difesa personale

Valorizzare la figura della donna in tutti gli aspetti della vita, quello familiare, personale e professionale. Sono le basi dell’evento realizzato dall’amministrazione comunale di Ripalimosani per accogliere con lo spirito giusto il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

C’è un po’ di tutto infatti nella manifestazione che si terrà domenica sera 24 novembre nel Palazzo Marchesale, iniziativa realizzata da un folto gruppo di tenaci donne del posto insieme a qualche cavaliere che con loro ha allestito il tutto.

Nelle sale del bellissimo Palazzo avrà luogo una speciale sfilata di moda con il coinvolgimento non di modelle e modelli professionisti ma di donne uomini e bambini, tutti cittadini di Ripalimosani. Insieme: donne e uomini allineati sul principio del rispetto.

Alcuni brand porteranno in sfilata i loro capi e come tutti coloro che hanno dato qualcosa in questa iniziativa (location, manodopera, gadget,…) si sono spesi gratuitamente con grande entusiasmo. Sfileranno:

Tezenis per pigiameria uomo – donna – bambino;

Toro loco per il casual & formal wear;

Manuela Atelier per la moda sposa.

De Rensis occhialeria.

La serata sarà aperta da uno spettacolo di danza presentato ed eseguito dalla Maestra Alessia Esposito, titolare della AG Master dance.

“Il dibattito sul difficile rapporto uomo-donna che le cronache ci mostrano non può limitarsi a considerare la donna vittima – spiega Annamaria Trivisonno, vicesindaco – Nell’affrontare il problema e nel divulgarne l’entità non possiamo continuare ad utilizzare simboli evocativi di sofferenza e dolore, ma occorre necessariamente esaltare una donna consapevole dell’importanza del proprio essere, del proprio ruolo nella società. Questo è il concetto che anima la nostra manifestazione”

La serata avrà anche una finalità benefica in quanto tutto il ricavato dell’evento sarà utilizzato per l’acquisto di parrucche da donare al reparto di oncologia dell’Ospedale “Cardarelli” di Campobasso per le donne che siano in cura chemioterapica.

Educazione ai valori del rispetto e del sostegno non possono prescindere dal coinvolgimento delle giovani generazioni; da qui l’idea di realizzare un video con coppie di bambini compresi nella fascia d’età dai 10 anni ai 17 anni sul tema della violenza. Le domande, preparate da un team di esperti (psicologhe e giornalisti professionisti) terranno conto delle diverse fasce d’età e saranno sottoposte nel rispetto dei diritti del bambino e previa liberatoria rilasciata dai genitori o di chi ne faccia le veci.

E non finisce domenica: il giorno cruciale, lunedì 25, sarà la volta di una lezione aperta di difesa personale con il maestro di arti marziali Giuseppe Di Lauro, con cui ci si approccerà alla gestione delle emozioni, al controllo su se stessi e sui propri movimenti, a difendersi se necessario da un possibile avversario.

Serate uniche, nuove e soprattutto diverse dal solito modo di celebrare la donna che soffre a causa di violenza: Ripa è pronta a dare il suo secco ‘no’ di risposta ad una piaga che colpisce le nostre zone non meno di altre.