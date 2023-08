Ripabottoni, il concorso internazionale di canto lirico “Piero Cappuccilli” va al baritono cinese BaoPeng Wang

La piazza principale di Ripabottoni è stata la splendida cornice che ha abbracciato pubblico e partecipanti alla terza edizione del concorso internazionale di canto lirico “Piero Cappuccilli”. Il baritono, definito “da leggenda” dalla critica musicale, è nato a Trieste da genitori originari del piccolo comune molisano: non a caso il Municipio di Ripabottoni si chiama “Cappuccilli” e si trova proprio di fronte alla chiesa, luogo d’incontro per credenti e no.

Il Festival è stato reso possibile grazie all’impegno dell’associazione “Ripa in Lirica” con il sostegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Orazio Civetta, e della Regione Molise, rappresentata dall’assessore, Gianluca Cefaratti, in occasione della finale che è andata in scena domenica scorsa, 6 agosto, e presentata da Viviana Vannelli.

Dopo le selezioni dei giorni precedenti con musicisti provenienti anche da Cina, Giappone, Moldavia, Canada e Ucraina, sono stati sei i finalisti che si sono contesi il podio, a giudizio insindacabile della giuria presieduta da Pierpaolo Cappuccilli (baritono e presidente dell’associazione “Ripainlirica”), Carlo Colombara (basso di fama internazionale), Ciro Alessi (critico musicale e giornalista) e Alessandro Ciarla (segretario artistico): il primo posto, insieme con il premio della critica, è andato al 23enne cinese BaoPeng Wang con la celebre perorazione di Sancho sul cadavere di Don Quichotte “Riez, allez…”. A completare il podio, l’ucraino Volodymyr Morozov e l’italiano Matteo Lorenzo Pietrapiana tra gli applausi scroscianti della piazza.