Rione San Vito, il Comune completa il tratto fognario

Amorosa: “Abbiamo portato a compimento un intervento richiesto giustamente da anni dai cittadini della zona”

L’Amministrazione targata Gravina, sin dal suo insediamento, tra i tanti interventi in ambito di lavori pubblici programmati sul territorio cittadino, ha preso a cuore le segnalazioni che per anni i cittadini della zona di Via S. Vito e Rione S. Vito avevano posto all’attenzione delle precedenti amministrazioni cittadine in merito alla mancanza di una rete fognaria comunale proprio nella loro zona che li costringeva, attraverso la propria rete fognaria, a confluire nel fosso di scolo a cielo aperto adiacente le loro abitazioni.

Ebbene l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Amorosa, ha annunciato l’esecuzione del tanto atteso e richiesto tratto fognario di Via S. Vito e Rione S. Vito, lamentato da decenni dai cittadini della zona

“La nuova fognatura collega quella già esistente a monte, appena dopo Fontana Nuova e a valle, per una lunghezza di mt 325. – ha annunciato l’assessore Amorosa – È stata posta in opera una tubazione in polietilene del diametro di 50 cm, pozzetti di ispezioni con chiusini in ghisa e il rifacimento del pacchetto stradale.

I disagi che per anni gli abitanti della zona di Via S. Vito e Rione S. Vito hanno dovuto affrontare sono stati di non poco conto e finalmente un’Amministrazione comunale è riuscita a operare per affrontarli come da loro era stato richiesto è dare risposte concrete. – ha sottolineato Amorosa – Basti pensare che, specialmente nel periodo estivo, le acque melmose producevano odori maleodoranti. oltre alla proliferazione di mosche, zanzare e animali di ogni genere, generando una situazione di degrado inaccettabile.

A completamento dei lavori – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici – è stata eliminata la cunetta situata a valle di Fontana Nuova, abbastanza pericolosa, trasformandola in zanella per il convogliamento delle acque piovane ed e stato costruito, lì adiacente, un piccolo muro di sostegno in calcestruzzo per il contenimento del terreno, sistemazione anch’essa auspicata dai cittadini della zona a tante amministrazioni passate e ora da noi finalmente realizzata.”