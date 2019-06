Rio Vivo, l’isola pedonale come una pista all’aperto. Sfiorata la tragedia

REDAZIONE TERMOLI

La problematica era già stata sollevata lo scorso anno tanto che la Polizia Municipale aveva messo in campo un “giro di vite” per punire i trasgressori, coloro che, in barba a qualsiasi attenzione verso quella che, a tutti gli effetti, è un’isola pedonale di giorno e di notte attraversano la zona a bordo degli scooter. L’estate 2018 è passata, quella 2019 è arrivata, ma i problemi a Rio Vivo sono gli stessi. E anzi, per certi versi si sono aggravate. Sì perché nella prima vera domenica di inizio estate si è sfiorata la tragedia. Tutto è avvenuto in una manciata di minuti quando un bambino di 8 anni è stato investito da un altro ragazzo a bordo di uno scooter che, in barba alle regole, stava transitando all’interno dell’isola pedonale. Solo il caso ha evitato la tragedia e il bambino è rimasto solo lievemente ferito e comprensibilmente sotto shock a seguito dell’accaduto. Un episodio che mette in evidenza di nuovo il problema sicurezza sul lungomare sud, spesso abbandonato e di fatto considerato di serie B. Una zona quasi “franca” dove le regole sono state dimenticate e dove, stando al racconto non solo dei turisti o di chi la mattina sceglie proprio quella zona perché più tranquilla e di relax ma anche degli stessi balneatori, le auto transitano a tutte le ore e, soprattutto, il pericolo più grande è quello degli scooter. Di qui la richiesta di una “tolleranza zero” lanciata da Edenia Rosati del Bahia Azzurra: «spesso siamo noi stesse che ci mettiamo a fermare i ragazzi che transitano a bordo degli scooter – racconta – e, invece di chiedere scusa considerando che stanno nel torto, accampano delle scuse tipo devo arrivare lì, piuttosto che lavoro nelle vicinanze». Un atteggiamento che crea un reale e concreto pericolo per tutti coloro che decidono di scegliere proprio Rio Vivo per andare al mare. «Questa isola pedonale dovrebbe essere considerata come la prosecuzione della spiaggia ed è assurdo che, invece, possano passare i mezzi». D’altronde basta restare seduti mezzora ai tavolini di un qualsiasi stabilimento balneare per accorgersi di quanti bambini risalgano dalla spiaggia per recarsi al bar piuttosto che a farsi la doccia e debbano fermarsi e guardare a destra e a sinistra per scongiurare il pericolo di un avvicinamento da parte di auto o scooter. Tolleranza zero che è stata invocata anche da Alessandro, proprietario del Tricheco che dista dal Bahia appena qualche centinaia di metri. «Gli scooter non devono passare e quindi ci deve essere la tolleranza zero e questo è scontato». Alessandro, però, va oltre sollevando anche un’altra problematica che attanaglia la zona: «dobbiamo, però, dare la possibilità anche a chi decide di scendere al mare con lo scooter invece di spostare la macchina di parcheggiare il proprio mezzo. Qui non ci sono parcheggi adatti agli scooter: se si occupa il posto auto si viene multati, se si lascia lo scooter sul marciapiede anche. E quindi l’unica possibilità sarebbe quella di creare dei parcheggi per i motorini affinché i ragazzi possano lasciare i propri mezzi e proseguire a piedi». L’area trovata potrebbe essere quella di fronte la spiaggia libera, a poca distanza dal Buena Vista. «Qui c’è anche una piccola rampa che consentirebbe ai mezzi di scendere ed essere parcheggiati. Certo dovrebbe essere rimessa in sesto», considerando che al momento la zona è invasa da erbacce e rifiuti. Un po’ al pari di tutta Rio Vivo dove le problematiche, così come sollevate anche dai camperisti intervistati nello scorso fine settimana, sono diverse. «Qui ci sono migliaia di problemi – ha proseguito Alessandro – siamo a fine giugno e ancora stanno pulendo la spiaggia libera con le ruspe. C’è degrado nella zona, c’è sporcizia e sabbia ovunque, anche sulle scalette. Mancano i parcheggi auto perché non ci sono posti non solo per soddisfare le esigenze di chi arriva il fine settimana ma anche dei clienti abituali. Qui se si arriva in un giorno infrasettimanale dopo le 10 la mattina i posti già non ci sono più».