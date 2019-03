Rio Vivo, dopo la rotonda si punta all’illuminazione

REDAZIONE TERMOLI

Da un lato la soddisfazione «perché almeno ci hanno dato ascolto visto che in tanti anni non era mai stato fatto nulla», dall’altro lato la consapevolezza «che ci sono ancora delle cose da mettere apposto», a iniziare dall’illuminazione carente in alcuni punti della strada, passando per il problema delle fogne e quello dell’abbandono dei rifiuti in un quartiere che, purtroppo, ancora vive il problema di essere considerato di serie B e decisamente periferico rispetto al centro. Si sono incontrati per fare il punto della situazione i rappresentanti del Comitato Rio Vivo che da tempo si sta battendo per limitare o eliminare del tutto il problema della velocità lungo la strada che collega il quartiere con il centro. Mesi di battaglie e incontri che hanno portato il Comitato a “vincere” la realizzazione di una rotatoria all’intersezione con la strada che porta verso la scuola materna e altri piccoli spartitraffico «che di buono hanno il fatto di costringere gli automobilisti a rallentare la marcia – ha affermato la presidente del Comitato, Tiziana Porreca – qui in alcune ore del giorno e della sera sembra una pista da Formula 1». Sotto la lente i tanti sorpassi, l’alta velocità e le “false curve” che portano le macchine «a finire fuori strada. Non ci dimentichiamo che ci sono stati degli incidenti anche mortali». E così l’amministrazione comunale ha deciso di correre ai ripari facendo realizzare delle piccole rotatorie nella parte iniziale della strada che, per la verità, non sono piaciute a tutti nel quartiere. Sotto accusa la “forma particolare” della rotatoria più grande, quella all’intersezione con la strada che porta alla scuola materna, considerata decisamente scomoda da attraversare. «E’ vero della rotonda si lamentano tutti – ha affermato la Porreca – ma almeno aspettiamo che finiscano i lavori se poi qualcosa non va si può sempre parlare con il sindaco che ci ha sempre ricevuti. Finalmente però qualcuno si è preso carico di fare qualcosa – ha affermato la presidente del Comitato Rio Vivo – in fondo anche su quella di via Dante i mezzi passano sopra, potrebbero fare la stessa cosa anche su questa». Comitato che, però, ha già richiesto uno “sforzo aggiuntivo” all’amministrazione comunale per cercare di risolvere il problema dell’illuminazione. «Siamo contenti perché abbiamo avuto attenzione sul problema della velocità che era una cosa terribile – ha proseguito la Porreca – ma abbiamo chiesto ulteriori strisce pedonali perché praticamente non ce ne sono oltre quelle che hanno previsto, ma ci sono le fermate degli autobus dove scendono i bambini che sono prive delle strisce pedonali, oltre a una sistemazione della strada che percorre quella che va a sud verso l’ultravolo». Lì il problema riguarda il guardrail abbattuto e le difficoltà negli attraversamenti pedonali oltre all’illuminazione che è carente in gran parte del quartiere. All’incontro hanno preso parte anche i consiglieri di minoranza Antonio Di Brino e Francesco Rinaldi. E’ stato proprio quest’ultimo, che da tempo si sta battendo assieme al Comitato per la sistemazione del quartiere, a lanciare l’idea di un «Piano Marshall per Rio Vivo. Io credo che questo quartiere abbia bisogno di una serie di interventi che si aggirerebbero attorno ai 2milioni di euro. Vanno rifatte le fognature, i marciapiedi, l’illuminazione e tante altre cose. Se non c’è la possibilità di ottenere questi soldi tramite finanziamenti allora vorrà dire che l’amministrazione comunale dovrà accendere un mutuo. D’altronde lo si è fatto per rifare via Dante, non vedo perché non lo si debba fare anche per questo quartiere».