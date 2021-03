Rinvio delle elezioni del sindaco per Isernia e 12 comuni della sua provincia

Saltano le elezioni di primavera a Isernia e in dodici comuni della provincia. Questi i sindaci che quindi resteranno in carica oltre la scadenza naturale del mandato: Acquaviva d’Isernia: Francesca Petrocelli, Bagnoli del Trigno: Angelo Camele, Cantalupo nel Sannio: Achille Caranci, Capracotta: Candido Paglione, Carpinone: Pasquale Colitti, Castel San Vincenzo: Marisa Margiotta, Chiauci: Alessandro Di Lonardo, Colli a Volturno: Emilio Incollingo, Forli del Sannio: Roberto Calabrese, Isernia: Giacomo d’Apollonio, Pesche: Ido Di Vincenzi, Pescolanciano: Manolo Sacco, Pizzone: Letizia di Iorio, Roccamandolfi: Giacomo Lombardi, San Pietro Avellana: Francesco Lombardi.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che rinvia le elezioni amministrative, regionali e suppletive per Camera e Senato, previste nel 2021, al periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021. Molto probabilmente si voterà il 10 e 11 Ottobre in tutta Italia e ad Isernia, dove si eleggeranno nuovo sindaco e nuovo consiglio comunale.

Motivo del rinvio il rischio epidemiologico dei tradizionali comizi politici. Coinvolte nel rinvio quindi non solo le elezioni comunali ma anche le Regionali previste in Calabria l’11 aprile e le suppletive al Parlamento di Siena.

Sono poco meno di 1.300 i comuni interessati dalle elezioni amministrative nel 2021, insieme alla regione Calabria: oltre 1.100 sono quelli delle regioni ordinarie e circa 180 di quelle a statuto speciale. Sei sono le città chiamate alle urne che sono anche capoluogo di regione: Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste. Si voterà anche in alcuni comuni capoluogo di provincia: Isernia, Benevento, Carbonia, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona e Varese.