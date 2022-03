Rinviata per neve Picerno-Campobasso: decisivo il sopralluogo a pochi minuti dal match

Il direttore di gara, sceso in campo con i capitani delle due squadre, ha optato per il rinvio del match della 30.ma giornata

Picerno-Campobasso, gara valevole per la trentesima di campionato di serie C, è stata rinviata a data da destinarsi causa neve e terreno di gioco in condizioni insufficienti. E’la decisione maturata pochi istanti fa, ad una manciata di minuti dal fischio d’inizio originario fissato alle 17,30. Il direttore di gara, sceso in campo con i capitani delle due squadre, ha optato per la mancata disputa del match. Si tratta del secondo rinvio consecutivo per i Lupi, questa volta ancor prima di avviare la contesa.

Intanto, dopo la vittoria della Juve Stabia sul campo del Messina nell’anticipo (0-1), sono in corso tutte le altre gare della trentesima giornata. Il Campobasso resta a guardare le rivali, in attesa di tornare in campo (con calendario fitto) per l’assalto decisivo alla salvezza.