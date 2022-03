Rinviata al 20 aprile la sentenza sui sedici imputati del ”Sistema Iorio”

Sono sedici gli imputati, tra loro il più importante è l’ex presidente della Regione, che dovranno attendere il 20 aprile per conoscere la decisione dei giudici sul processo al cosiddetto ”Sistema Iorio”.

Il processo si è aperto nel 2016, dopo l’inchiesta dell’allora capo della Procura Armando D’Alterio, che contestò numerosi reati ai sedici imputati: corruzione, concussione, abuso d’ufficio, peculato, falsità materiale e ideologica, estorsione, violenza privata, bancarotta e ricettazione. Per un totale di 69 anni di condanna chiesti dal procuratore dell’epoca.

Imputati l’ex presidente Iorio insieme a politici, imprenditori, editori, dirigenti della Regione e degli enti sub regionali, funzionari dell’Asrem.



Per Michele Iorio, sono stati chiesti 6 anni di reclusione. Dodici anni per Ignazio Annunziata, editore di un free press locale. Cinque anni invece la condanna chiesta per l’ex dirigente Asrem, Percopo. Per tutti gli altri imputati pene richieste intorno ai 3 anni. Tra loro l’ex capo della Protezione civile, Giuseppe Giarrusso, attualmente dirigente dell’Area Sviluppo del Territorio del Comune di Campobasso.

Ieri, in Tribunale alcuni indagati hanno voluto rilasciare spontanee dichiarazioni, fra cui l’ex governatore Michele Iorio e il direttore di Telemolise Manuela Petescia. Su tutto il processo pende il rischio di prescrizione, anche se il Pm Francesco Santosuossi ha sostenuto che non è caduto in prescrizione il reato di corruzione. Delicata la posizione di Iorio che, in caso di condanna, rischierebbe una seconda sospensione dal consiglio regionale per la legge Severino.