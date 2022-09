Rinviata a giudizio per riciclaggio: assolta con formula piena avvocato di Termoli

L’avvocato era stata rinviata a giudizio con l’accusa di aver riciclato e indebitamente utilizzato per acquistare un appartamento a Termoli una parte di disponibilità economica di una anziana signora in qualità di amministratore ed esecutore testamentario della donna

Era stata rinviata a giudizio dinnanzi al collegio di giudici del Tribunale di Vasto con l’accusa di appropriazione indebita e autoriciclaggio di denaro prelevato illegalmente su somme di denaro a lei affidate nel suo ruolo di esecutore testamentario di un’anziana e facoltosa signora. Un avvocato di 56 anni di Termoli, domiciliata a Vasto è stata assolta con formula piena dal collegio giudicante presieduto da Bruno Giangiacomo.

E’ stato l’avvocato Florenzo Cieri a dimostrare ai giudici che quanto riscosso dall’imputata coincideva esattamente con la somma pattuita dall’avvocato per la sua attività professionale.

“La mia cliente -ha commentato l’avvocato Cieri a ilnuovoonline.it- ha rischiato una condanna fino a tre anni di detenzione oltre ad un danno professionale non da poco”.

Secondo gli eredi dell’anziana, infatti, agendo in qualità di avvocato, amministratore ed esecutore testamentario della donna, venuta in possesso di una parte della disponiblità economica dell’anziana, pari a 294.977,67 euro, si sarebbe appropriata di 200mila euro prelevando somme senza causale e versandole sul proprio conto corrente in un istituto di credito di San Salvo. Con quel denaro, così come riportato dal giornale online-avrebbe poi acquistato un appartamento a Termoli.