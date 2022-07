Rinvenuto cadavere in casa, procedimento archiviato: il 65enne non è morto a causa della lite con un ragazzo

Il decesso non fu dovuto all’esito di un litigio, ma ad altre patologie di cui era affetto l’uomo. Padre Lino: normale voler conoscere il colpevole, non lo è condannare a prescindere

Si è conclusione oggi, mercoledì 20 luglio, almeno dal punto di vista giudiziario, la triste vicenda avvenuta a Toro il 13 ottobre dello scorso anno, giorno in cui il 65enne Mario Miozzi venne rinvenuto cadavere nella sua abitazione: il giudice del tribunale di Campobasso ha archiviato la pratica.

Una morte che, sin dall’inizio, aveva bisogno di essere chiarita in quanto, da una successiva ricostruzione, sembra che l’uomo avesse avuto una lite la sera prima in un bar del paese con un ragazzo che, successivamente, venne iscritto sul registro degli indagati per omicidio preterintenzionale.

Iniziarono le indagini e venne effettuata l’autopsia. Si svolsero i funerali fra lo sgomento e gli interrogativi della gente del paese. Ma solo in questi giorni si apprende che il percorso investigativo-giudiziario si avvia a conclusione perché la Procura della Repubblica ha depositato nell’ufficio del gip del Tribunale di Campobasso la richiesta di archiviazione. Presumibilmente perché si ritiene che il decesso non fu dovuto all’esito della lite, ma ad altre patologie di cui era affetto l’uomo.

“Apprendo con soddisfazione, che, in data odierna, il giudice ha archiviato il procedimento a carico di un giovane in merito alla morte di un uomo, avvenuta in Toro alcuni mesi addietro. Grande fu lo sgomento della popolazione per tale morte – sono le parole di Padre Lino – per giunta di una persona inerme e benvoluto da tutti. E non poteva essere diversamente! La sua morte, con giudizio sommario, causata da ‘un ignobile pestaggio di persona inerme’ provocò la nascita di posizioni diverse: colpevoli e innocentisti. Normale voler conoscere il colpevole! Ma non normale condannare a prescindere! Per il ‘presunto’ colpevole, persona fragile quanto il defunto, furono giorni di sguardi torvi e delle minacce velate”.

Padre Lino

“L’episodio, però, ci dà modo di porre doverose domande: quanti si sono adoperati perché Mario fosse aiutato ad uscire dalla sua “patologia”? Quanti hanno contribuito a cronicizzare la sua malattia? Sicuramente sono stati fatti tentativi e proposti cammini. Mai proposto una comunità, una c’è a Toro. La sua morte ci dà modo di fare alcune considerazioni – continua Padre Lino – Dobbiamo combattere contro la mentalità dei nostri giovani a considerare le “sostanze” come parte della quotidianità e normalità. Alcool e droghe ormai corrono a fiume! Mancano gli argini! I nostri paesi, seppure piccoli, non sono indenni, anzi largamente diffusi. Abitare un piccolo paese nn rende indenne. Auspico che da questa morte nasca la consapevolezza che bisogna proteggere e salvaguardare la dignità dei più fragili. Che nascano tutte li possibili iniziative atte a contrastare il diffondersi del disagio per le sostanze da cui nessuno può ritenersi immune.

Auspico, ancora, che al giovane ,’indiziato’, ma ora prosciolto venga qualche segno di solidarietà quale indennizzo perché possa ‘tornare a rivedere le stelle’ dopo essere stato per tanto tempo nel buio della sofferenza e del sospetto”.