Rinvenuto cadavere in casa, la Procura chiede l’archiviazione del caso

Si avvia verso una probabile conclusione (dal punto di vista giudiziario) la triste vicenda avvenuta a Toro il 13 ottobre dello scorso anno, giorno in cui il 65enne Mario Miozzi venne rinvenuto cadavere nella sua abitazione.

Un decesso che, sin dall’inizio, aveva bisogno di essere chiarito in quanto, da una successiva ricostruzione, sembra che l’uomo avesse avuto una lite la sera prima in un bar del paese con un ragazzo che, successivamente, venne iscritto sul registro degli indagati per omicidio preterintenzionale.



Iniziarono le indagini e venne effettuata l’autopsia. Si svolsero i funerali fra lo sgomento e gli interrogativi della gente del paese. Ma solo in questi giorni si apprende che il percorso investigativo-giudiziario si avvia a conclusione perché la Procura della Repubblica ha depositato nell’ufficio del gip del Tribunale di Campobasso la richiesta di archiviazione. Presumibilmente perché si ritiene che il decesso non fu dovuto all’esito della lite, ma ad altre patologie di cui era affetto l’uomo.



I familiari di Mario Miozzi hanno ancora qualche giorno per impugnare questa richiesta di archiviazione, ma la cosa che maggiormente rimarcano e di cui si lamentano è che, a loro giudizio, l’uomo poteva essere salvato se qualcuno avesse chiamato i soccorsi, così come era già successo in almeno un’altra occasione.