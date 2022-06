Rinvenuti cascate e mulini a pochi passi dal centro abitato, via ai lavori di riqualificazione

Rivalorizzazione del territorio: è la chiave del progetto alla base dei nuovi lavori che si stanno mettendo in piedi in queste ultime settimane nel comune di Castelmauro

di Giusy Spadanuda

Castelmauro. Le Cascate dei Vecchi Mulini, un patrimonio dimenticato a pochi passi dal centro abitato, testimonia la ricchezza del posto, già conosciuta per il suo Bosco Faggi, l’unico del territorio del Basso Molise e sito di interesse comunitario. La zona al centro dei lavori di riqualificazione comprende un’area di circa 5 km in cui nelle ultime settimane sono state rinvenute cascate e mulini.

La strada dei mulini, abbandonata da oltre 50 anni, era adibita in passato ad ospitare i mulini del paese che sfruttavano il passaggio di un torrente, il Vurriano, e i dislivelli del terreno. Quella zona prendeva infatti il nome di contrada “Acquaborrana”. Il corso d’acqua, che nasce alle pendici del Monte Mauro (vetta di circa 1050 m s.l.m.), confluisce nel torrente più grande Cervaro dopo aver attraversato il paese in lunghezza. Ad oggi il percorso dei mulini copre una distanza di circa 2,5 km, partendo dal Santuario della Madonna della Salute, uno dei punti di maggior interesse religioso della comunità e incrocia a metà altezza l’altra importante Strada delle Grotte.

Tra gli elementi rinvenuti finora si contano 4 cascate, di cui una principale misura in altezza circa 7 metri, e insenature scavate nella roccia che creano delle piccole vasche naturali che venivano utilizzate come lavatoi per il bestiame. Alle grotte riscoperte lungo il percorso viene attribuito un valore particolare, così come riportano i racconti locali, in quanto funsero da nascondigli per i soldati inglesi durante l’assedio tedesco della seconda guerra mondiale, aiutati dalla popolazione del posto.

“L’obiettivo sarebbe quello di creare nel più breve tempo possibile un percorso naturalistico” – spiega il sindaco, – “e per farlo dovremo puntare l’attenzione sulla bonifica dei mulini ancora nascosti, circa 20 in base a quanto riferiscono le fonti del posto.”

Il tragitto prescelto comincerà dal Santuario e si svilupperà verso il basso costeggiando i vecchi mulini. Nonostante al momento i lavori del progetto siano ancora in fase embrionale, numerosi i turisti che si sono avvicendati in autonomia negli scorsi weekend alla scoperta delle cascate, incuriositi dalle foto che hanno cominciato a circolare sui social.

“La riscoperta del territorio non può prescindere dalla conoscenza di fattori di interesse storico culturale – continua il sindaco -. “La zona in questione ha rappresentato per decenni il fulcro della comunità contadina locale, ed è stata proprio la volontà di preservare zone come questa che ha spinto l’inizio dei lavori.”

Per la continuazione dei lavori saranno previsti altri appuntamenti nelle prossime settimane organizzati dall’Amministrazione Comunale assieme alla popolazione che, già in più occasioni, si è dimostrata di grande aiuto e aperta all’iniziativa.