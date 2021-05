Rinunce, privazioni e vaccino l’hanno portata a 106 anni. La storia di zia Mariuccia

di Agnese Genova

RICCIA. La consapevolezza del peso dei suoi anni e quell’incredibile splendore che continua ad illuminarle volto. Un traguardo davvero speciale quello raggiunto da Maria Arcangela Cirucci di Riccia, che lo scorso 11 maggio ha spento ben 106 candeline. Oltre cento primavere che in tempo di Covid fanno notizia. Continua ad essere lucidissima, abitudinaria, precisa come sempre. Ma lo scorso autunno ha dovuto fare i conti con una brutta bronchite che l’ha segnata. Negli ultimi tempi ha subìto un abbassamento della vista che l’ha costretta a riporre i suoi amati ferri da uncinetto. Con i quali ha realizzato, fino a poco fa, splendide creazioni artigianali. Ha preferito anche mettere da parte le tante riviste che leggeva appassionatamente per ripiegare sull’amica televisione. Dalla quale apprende con attenzione tutte le notizie riguardanti la pandemia in atto. Della quale è molto spaventata. La figlia Franca ed il genero con i quali vive seguono scrupolosamente tutte le regole di prevenzione, e lei, Mariuccia in particolar modo. Da quando il Covid si è insinuato, silente e subdolo, nelle nostre vite ha rinunciato alle passeggiate fuori casa, preferendo fare due passi in salotto. Ha detto addio anche ad un gesto semplice e spontaneo come affacciarsi al balcone, perché teme il virus. Soffre per l’assenza di nipoti e pronipoti che prima dell’emergenza sanitaria ogni domenica le riempivano la casa. Le mancano le lunghe chiacchierate e lo svago che la famiglia le regalava. Ma anche l’incontro con amici e conoscenti. Rinunce e privazioni in parte compensate da visite fugaci e in solitaria dei familiari più stretti. Intanto ha ricevuto, una ventina di giorni fa, la prima dose del vaccino anti-covid, che attendeva con ansia. Chiedeva ogni giorno quando fosse il suo turno, poi finalmente è arrivato. In occasione del suo compleanno ha ricevuto la visita del primo cittadino Pietro Testa e della vicesindaco Antonella Di Domenico che hanno voluto omaggiarla con una cornice ricordo ed una dedica a nome della comunità. “A zia Mariuccia mi lega un’amicizia lunga e di lei ho tanti bei ricordi. Mi ha accolto anche quest’anno con piacere e gioia, mi aspettava per ricevermi con il solito garbo ed una mente perfettamente lucida – ha spiegato il sindaco Testa – Abbiamo affrontato una lunga conversazione, ha rivissuto il passato per proiettarsi nel presente. Ha rievocato la giovane zia, morta a causa della più grande pandemia del XX secolo, la terribile influenza spagnola degli anni 1918-20, ed ha parlato del Coronavirus che nessuno si aspettava e che sta mietendo milioni di vittime. Ascoltarla è sempre un piacere”. Un secolo ed oltre di vita affrontato sempre con coraggio, determinazione, forza e nobiltà d’animo. Instancabile lavoratrice, Mariuccia è la nonna più anziana della comunità riccese, un pilastro del centro fortorino. Ed è in buona compagnia. In paese vive anche un anziano di 104 anni, lo scorso anno cinque nonnini ha raggiunto il secolo di vita, quest’anno due hanno spento già 101 candeline mentre nel corso del 2021, a partire dal mese prossimo, altri quattro anziani festeggeranno cento anni. “Quando mi reco a casa dei nostri centenari per porgergli gli auguri, un omaggio e portargli l’affetto della comunità, tutti mi attendono con impazienza e si dicono onorati della visita del primo cittadino. Ci tengono davvero tanto e a me non può che fare molto piacere” ha raccontato il sindaco. Orgoglioso della longevità dei suoi concittadini. Testimoni di un secolo ed oltre di vita e di storia.