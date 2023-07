Rintracciato in Molise il 27enne di Lanciano che aveva fatto perdere le sue tracce

Da tre giorni non si avevano più notizie di Francesco Cupido, giovedì sera la bella notizia. Il giovane ultras del Lanciano era a Castel del Giudice

E’ stato rintracciato a Castel Del Giudice, intorno alle 22 di giovedì sera, il 27enne di Lanciano – Francesco Cupido – di cui non si avevano più notizie da tre giorni.

Familiari e amici avevano diffuso la sua foto con l’appello a contattarli rivolto a chiunque avesse notizie o avesse visto il ragazzo. Francesco sarebbe scomparso a Castel di Sangro, dove lunedì si sarebbe recato per incontrare un amico ed attendere i giocatori del Napoli: nel comune in provincia dell’Aquila il team partenopeo, infatti, da qualche anno svolge la preparazione in vista della ripresa del campionato di serie A.

Ma di Francesco in giro per il paese nessuna traccia. Dalla mattina di martedì 18 luglio i suoi cari non hanno avuto più notizie. Di qui l’allarme, anche perché il suo cellulare era irrintracciabile. Nessun segnale neanche dai suoi social.

La foto del ragazzo, rasato in testa e con baffi e basette, è stata diffusa sui social per chiedere aiuto a chiunque avesse informazioni.

Per fortuna nella serata di giovedì la bella notizia. Francesco è stato rintracciato in Molise e sta bene.